DIRECT - Volodomyr Zelensky abaisse l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans

Les États-Unis travaillent sans relâche pour empêcher des transfert d'armes et d'équipements vers la Russie, notamment en provenance d'Iran ou de Corée du Nord, qui sont ensuite utilisées contre l'Ukraine, assure le chef de la diplomatie américaine.

"Nous travaillons jour après jour pour empêcher efficacement le transfert d'armes et de matériels vers la Russie destinés à alimenter cette machine de guerre et à alimenter la base industrielle de défense" de Moscou, a déclaré Antony Blinken. "En ce qui concerne les missiles venant d'Iran qui arrivent en Russie, nous travaillons ensemble pour essayer d'interrompre et de pénaliser tout apport de ce genre de soutien, que ce soit de l'Iran de la Corée du nord ou autre y compris la Chine", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse conjointe à Paris avec son homologue Stéphane Séjourné.

Antony Blinken et Stéphane Séjourné à la fin de leur conférence de presse au Quai d'Orsay ce 2 avril 2024. © Benoit Tessier/Pool Photo via AP

Le sujet du transfert d'armes vers la Russie sera évoquée lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'Otan à Bruxelles, a-t-il également indiqué.

Car cela ne constitue "pas seulement une menace pour l'Ukraine". "C'est une menace pour la sécurité européenne dans son ensemble", a-t-il également déclaré.

Interrogé sur la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, Stéphane Séjourné et Antony Blinken ont renvoyé à la communication faite à Vilnius en juillet dernier où il avait été question d'une adhésion sans calendrier. "Les États membres s'engagent à soutenir les réformes de l'Ukraine dans la voie de l'intégration évidemment à l'Otan", a ainsi déclaré Stéphane Séjourné. "Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on confirmera cette unité des pays de l'Otan autour de cette formule qui devrait rester la même que celle de Vilnius". "Comme les alliés l'ont dit à Vilnius, l'Ukraine sera membre de l'Otan", a déclaré Antony Blinken tout en ajoutant qu'il fallait "avoir une très bonne et très claire feuille de route pour arriver à cette conclusion". "Et je crois que le sommet de l'Otan et le 75e anniversaire sera très concentré, de façon très concrète, sur comment établir cette feuille de route", a-t-il dit.

Antony Blinken se rendra à Bruxelles demain.