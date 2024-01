DIRECT - Volodymyr Zelensky en tournée dans les pays baltes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky débute une tournée dans les pays baltes. "L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont nos amis fiables et nos partenaires de principe. Aujourd'hui, je suis arrivé à Vilnius avant de me rendre à Tallinn et à Riga", déclare le président ukrainien sur X (anciennement Twitter) annonçant des rencontres avec des hauts responsables de ces pays.

"La sécurité, l'intégration de l'UE et de l'Otan, la coopération en matière de guerre électronique et de drones, ainsi que la poursuite de la coordination du soutien européen figurent à l'ordre du jour", précise-t-il, remerciant les trois pays pour leur "soutien sans faille apporté à l'Ukraine depuis 2014 et surtout aujourd'hui".