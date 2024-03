Live démarré le 3 mars à 06h40 TU

DIRECT : Volodymyr Zelensky fustige l'attaque russe sur Odessa et en appelle à ses alliés occidentaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré son appel à ses alliés occidentaux pour la fourniture de plus de systèmes de défense aérienne, et plus rapidement, après des attaques russes qui ont fait au moins onze morts, dont huit à Odessa.