DIRECT – Volodymyr Zelensky invité du Conseil des ministres à Londres

Les dirigeants Volodymyr Zelensky et Keir Starmer devraient signer un traité visant à renforcer les capacités industrielles de défense du Royaume-Uni et de l'Ukraine, et à accroître la production de matériel militaire et d'armement.

Ce traité doit permettre à l'Ukraine d'accéder à un financement de 3,5 milliards de livres (4,6 milliards d'euros) pour soutenir ses forces armées, et permettre aux entreprises de défense des deux pays d'investir pour innover et renforcer leurs capacités militaires.

Selon Downing Street, le Royaume-Uni a appelé jeudi les 44 pays européens et l'Union européenne, dont les représentants étaient réunis à Blenheim (nord-ouest de Londres) pour le sommet de la Communauté politique européenne (CPE), à « travailler ensemble » pour mieux lutter contre la « flotte fantôme » russe.

« Avec nos partenaires européens, nous avons envoyé un message clair à ceux qui permettent à (Vladimir) Poutine d'échapper aux sanctions : nous ne permettrons pas à la flotte fantôme de la Russie et à l'argent sale qu'elle génère de circuler librement dans les eaux européennes et de mettre notre sécurité en danger », a déclaré Keir Starmer, cité dans ce communiqué.

Composée d'environ 600 navires, cette flotte transporte près d'1,7 million de barils de pétrole par jour, et sert selon Londres à contourner les restrictions occidentales décidées depuis l'invasion de l'Ukraine.

Le Royaume-Uni a aussi annoncé des sanctions visant des pétroliers utilisés pour transporter l'or noir russe.