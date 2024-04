DIRECT - Volodymyr Zelensky présent sur les lignes de défense dans le nord-est

Un tribunal russe alourdit de sept à neuf ans et demi la peine de prison prononcée contre une alliée d'Alexeï Navalny, mort en détention en février, ont rapporté l'équipe de l'opposant russe et des médias.

Lilia Tchanycheva, experte comptable et ancienne coordinatrice de l'équipe d'Alexeï Navalny à Oufa dans l'Oural, a été reconnue coupable en juin 2023 d'avoir créé une "organisation extrémiste" et été condamnée à sept ans et demi d'emprisonnement.

La Cour suprême du Bachkortostan, république russe dont Oufa est le chef-lieu, a alourdi cette sentence à neuf ans et demi après une audience à huis clos, a rapporté le média indépendant SOTAVisio. La plupart des alliés d'Alexeï Navalny ont quitté la Russie après que la justice a déclaré ses organisations "extrémistes". D'autres ont écopé de lourdes peines de prison. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, des dizaines de milliers de Russes ont été arrêtés pour avoir manifesté leur désaccord avec l'offensive en Ukraine et de nombreux ont été lourdement condamnés.