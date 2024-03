DIRECT - Washington dépose un projet de "cessez-le-feu immédiat" à Gaza devant l'ONU

"Nous avons en fait soumis une résolution qui est à présent devant le Conseil de sécurité qui appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages et nous espérons vivement que les pays la soutiendront", a fait savoir le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, hier soir, au média saoudien Al Hadath, en marge d'une visite dans le royaume. Il a ajouté espérer que cette initiative envoie un "signal fort".

Le texte souligne "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle" et "soutient sans équivoque les efforts diplomatiques internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu en lien avec la libération des otages encore détenus." Aucun vote n'est pour l'instant programmé sur ce texte.

"Bien sûr, nous nous tenons aux côtés d'Israël et son droit à se défendre [...] mais en même temps, il est impératif que les civils qui sont en danger et qui souffrent si terriblement - que nous nous focalisions sur eux, que nous faisions d'eux une priorité, en protégeant les civils et en leur procurant une aide humanitaire", a déclaré M. Blinken.

Washington a mis son veto à plusieurs résolutions appelant à des cessez-le-feu immédiats.