DIRECT -Washington encourage Berlin à envoyer des missiles longue portée à Kiev

"C'est bien mais plus tôt cela aurait été mieux" : Oleksiï, un militaire ukrainien, est soulagé que les États-Unis vont enfin reprendre les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais il reste amer, car son pays a subi de lourdes pertes à cause des tergiversations américaines.

Le président Joe Biden a promulgué hier la loi, votée après six mois d'âpres débats, qui prévoit 61 milliards de dollars d'aide militaire et économique. Ces fonds sont essentiels, car l'armée ukrainienne, en manque d'hommes et de munitions, est en difficulté face aux forces russes qui seraient en train de préparer une nouvelle offensive d'ampleur. Les autorités prédisent une dégradation sur le front potentiellement dès la mi-mai.

Si Joe Biden a promis la reprise quasi-immédiate des livraisons d'armes, les six mois d'attente ont coûté cher à l'Ukraine, dont les rangs et les entrepôts sont épuisés après deux années à combattre l'invasion russe.

Depuis fin 2023, les forces russes ont réussi à prendre la ville forteresse d'Avdiïvka dans l'est et plusieurs villages à proximité. Ils sont aussi à l'initiative plus au nord, autour de la cité clé de Tchassiv Iar, et bombardent tout le pays, détruisant l'infrastructure énergétique ukrainienne.

"On n'aurait pas eu de telles pertes d'hommes et de territoires" si les États-Unis n'avaient pas tant trainé, dit Oleksiï, un militaire de 38 ans interrogé par l'AFP dans l'Est ukrainien.

Si les forces ukrainiennes ont dû céder du terrain c'est notamment parce qu'elles n'avaient plus assez de munitions pour leurs canons, alors qu'elles sont pilonnées par l'artillerie adverse.

Les Russes "nous submergent, nous repoussent, détruisent nos positions, nous reculons. Et puis ils arrivent. L'infanterie, ça ne peut rien faire contre l'artillerie", explique-t-il.

Maksym, un soldat de 24 ans, posté dans la même zone, espère que l'arrivée de l'aide américaine pourra "changer" le cours de la guerre. "Je ne m'emballe pas mais c'est déjà quelque chose", dit le jeune homme.

Il note que le plus urgent, selon lui, est que les canons ukrainiens puissent de nouveaux tirer sur les Russes et couvrir les soldats tenant les lignes défensives. "Munitions et artillerie. L'artillerie économise le sang de l'infanterie", relève Maksym.

Iouri, un militaire de 30 ans, espère pour sa part la livraison d'armements de "gros calibre" qu'il appelle des "bonbons". "Nous sommes sur la défensive. Il n'y a pas de quoi lancer un assaut", explique-t-il, "la défense est pour l'instant ce qui est de plus important".

"Quand on aura des munitions, alors là, on pourra" contre-attaquer, espère néanmoins Iouri.

L'unité d'Oleksiï a, selon lui, sur sa liste "des blindés, l'artillerie et des obus de longue portée et de gros calibre. C'est là où les Russes ont un avantage".

"Nous sommes très dépendants" de ce type d'armements, admet-il. "Les obus d'artillerie nous permettent de les tenir à distance ne serait-ce que pour défendre nos territoires".

Et obtenir de nouveaux véhicules blindés est d'une importance cruciale pour les rotations de troupes, et les évacuations de blessés ou de morts. "C'est impossible (de le faire) avec une voiture ordinaire", note le militaire.