DIRECT - Washington et Séoul réprouvent la livraison d'équipements militaires par Pyongyang à Moscou

Le tribunal de Riga a condamné un ex-ministre de l'Intérieur, Janis Adamsons, et son complice Gennady Silonov, à respectivement 8 ans et demi et 7 ans et demi de prison pour espionnage au profit des services secrets russes.

"Adamsons a recueilli des informations secrètes et non classifiées pour le compte des services secrets russes (FSB), et ce de manière illégale, systématique et ciblée", a déclaré le juge Erlens Ernstsons après avoir prononcé sa décision.

Après avoir occupé en 1994 et 1995 le poste de ministre de l'Intérieur, Janis Adamsons, âgé actuellement de 67 ans, est resté député pendant six mandats parlementaires, jusqu'en 2021, l'année où il a été arrêté.

Il avait servi dans la marine soviétique de 1979 à 1992 en tant qu'officier politique. Après son retour en Lettonie, il a été enrôlé dans la marine lettone, recréée de toutes pièces après 50 ans d'occupation soviétique, avant de devenir chef adjoint de la marine et chef par intérim d'une brigade de garde-frontières.

Le citoyen russe Gennady Silonov, ancien officier du KGB dans les années 1980, a recueilli les informations transmises par Janis Adamsons lors d'une quarantaine de rencontres, quatre années durant, selon le site d'information Pietiek.com.

Silonov était officier de carrière au KGB jusqu'en 1991, date à laquelle les services secrets de Moscou ont été déclarés hors-la-loi par la Lettonie.

"Adamsons n'était pas intéressé par une collaboration avec les services secrets russes pour de l'argent. Plus vraisemblablement, il l'était par convictions idéologiques", a indiqué à la chaîne de télévision LTV le procureur.

Adamsons et Silonov ont plaidé non-coupable et comptent faire appel du verdict, tandis que le parquet s'est déclaré satisfait de la sentence.