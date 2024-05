DIRECT - Washington "ne ferme pas les yeux" sur les victimes à Rafah, mais maintient son soutien à Israël

L'attaque du Hamas palestinien contre Israël le 7 octobre a entraîné la mort de 1.189 personnes côté israélien, en majorité des civils, hommes, femmes et enfants de tous âges, selon un nouveau décompte réalisé mardi par l'AFP à partir des derniers chiffres officiels disponibles.

Pour parvenir à ce bilan, l'AFP a croisé les données publiées séparément par la Sécurité sociale israélienne (Bitouah Léoumi), l'armée, la police, la Sécurité intérieure (Shin Bet) et le Bureau du Premier ministre.

Ce nouveau décompte prend en compte toutes les personnes prises en otages le 7 octobre par les commandos du mouvement islamiste palestinien et dont la mort a été confirmée depuis lors.

En ce shabbat marquant aussi la fête juive de Simchat Torah ("Joie de la Torah"), des centaines d'hommes armés du Hamas s'infiltrent au petit matin dans le sud d'Israël à partir de la bande de Gaza. Ils tuent à l'aveugle dans les rues, dans les maisons de plusieurs villes et kibboutz, sur les routes et sur le site d'une rave-party, dont plus de 364 participants ont été massacrés.

Selon le Bitouah Léoumi, l'attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 796 civils, dont 76 non Israéliens. A ce chiffre, s'ajoutent 14 civils (12 Israéliens et deux Thaïlandais) emmenés comme otages dans la bande de Gaza dont l'armée israélienne a confirmé la mort, certains des corps étant toujours à Gaza.

S'ajoutent également 57 policiers, 9 membres du Shin Bet, et 313 soldats tués le 7 octobre, journée la plus meurtrière de l'histoire de l'Etat d'Israël, et dans les trois jours qui ont suivi. Une personne reste portée disparue.

Les données du Bitouah Léoumi ne permettent pas de distinguer le nombre des victimes du Hamas de celui des civils tués par les forces israéliennes dans les combats lors de la reprise des kibboutz et des villes attaquées, opération pendant laquelle l'armée a eu recours à des tirs nourris d'obus et de roquettes sur des zones habitées pour déloger les assaillants, selon des témoignages recueillis par l'AFP et des médias israéliens.

La plus jeune victime officiellement reconnue est une nouveau-née morte 14 heures après sa naissance à l'issue d'une césarienne pratiquée en urgence sur sa mère enceinte, blessée par balles.

Au total, 34 mineurs ont été tués entre le 7 et le 10 octobre. La victime la plus âgée est une femme de 94 ans.

Sur les 252 personnes emmenées comme otages le 7 octobre, 121 sont toujours détenues à Gaza, dont 37 sont mortes selon l'armée israélienne.

Depuis le 7 octobre, près de 36.100 personnes, en majorité des civils, ont été tués par les bombardements et les opérations militaires israéliennes sur la bande de Gaza, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de ce territoire dirigé par le Hamas.