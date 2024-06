DIRECT - Washington presse Israël d'éviter une escalade au Liban

C'est le scénario cauchemar que les États-Unis et d'autres cherchent à tout prix à éviter : que la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza ne déborde au Liban avec le risque d'une conflagration régionale.

La visite à Washington cette semaine du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a été l'occasion pour les plus hauts responsables américains de le rappeler, et de prôner à nouveau une solution diplomatique.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, à droite, et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, deuxième à partir de la gauche, s'assoient pour une réunion au Pentagone à Washington, le mardi 25 juin 2024. @Photo AP/Susan Walsh



"Une autre guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait facilement devenir une guerre régionale, avec des conséquences désastreuses pour le Moyen-Orient", a averti mardi le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, en recevant son homologue israélien au Pentagone.

"La diplomatie est de loin le meilleur moyen d'éviter une nouvelle escalade", a-t-il ajouté.

Yoav Gallant a, pour sa part, relevé que "nous travaillons en étroite collaboration pour parvenir à un accord, mais nous devons également se préparer à tous les scénarios possibles".

La veille déjà, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait insisté auprès du ministre israélien sur "l'importance d'éviter une nouvelle escalade du conflit et de parvenir à une solution diplomatique qui permette aux familles israéliennes et libanaises de rentrer chez elles", selon un communiqué.

L'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, avait jugé "urgente" la semaine dernière une désescalade entre Israël et le Hezbollah, parlant de "situation grave".