DIRECT - Xi Jinping appelle à ne pas "salir" la Chine sur le dossier ukrainien

Un opérateur régional ukrainien a affirmé avoir rétabli le courant à des centaines de milliers de foyers privés d'électricité à cause de frappes russes nocturnes dans la région septentrionale de Soumy.

Plus de 400 000 foyers avaient été privés d'électricité en raison de ces attaques, avait annoncé le ministère de l'Energie. À la mi-journée environ 15 000 clients de la région de Soumy restaient sans courant, a déclaré la compagnie régionale d'électricité.

Moscou a intensifié ses frappes contre le réseau énergétique ukrainien, provoquant des coupures et des rationnements d'électricité. Les régions de Soumy et de Kharkiv, frontalières de la Russie, sont aussi de plus en plus visées ces derniers temps et l'Ukraine s'inquiète d'une potentielle offensive dans cette partie de son territoire.