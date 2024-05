DIRECT - Zelensky annonce une stabilisation partielle de la situation à Kharkiv

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'au cours de la journée, "toutes les unités des Forces de défense ukrainiennes ont réussi à stabiliser partiellement la situation dans la région de Kharkiv" et que les "opérations de défense se poursuivent dans les zones frontalières".

Over the course of the day, all of Ukraine's Defense Forces units managed to partially stabilize the situation in the Kharkiv region, where our defense operations continue in the border areas and near Vovchansk.



The occupiers who have entered the Kharkiv region are being… pic.twitter.com/gpt5Vb7W5M

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024