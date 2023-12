Les scientifiques ukrainiens, qu'ils soient en exil ou restés dans leur pays, ont vu leur activité de recherche chuter de 20% depuis l'invasion russe de leur pays en février 2022, selon une étude publiée aujourd'hui. C'est la première fois depuis le début du conflit qu'une enquête tente de mesurer l'impact de la guerre sur la communauté scientifique ukrainienne, souligne Gaétan de Rassenfosse, premier auteur de cette publication de la revue Humanities & Social Sciences Communications.

Entre septembre et décembre 2022, ce chercheur et son équipe ont contacté plus de 1.000 chercheurs ukrainiens ayant publié des études, toutes disciplines confondues, accessibles via les bases de données. En passant par les académies de sciences, les universités, le principal organisme de recherche ukrainien, les réseaux sociaux... Une tâche "difficile par temps de guerre", explique le professeur associé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse).