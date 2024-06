DIRECT - Zelensky à Manille pour promouvoir le Sommet de la paix pour l'Ukraine

Trois personnes, dont un garçon de 12 ans, ont été tuées dans des attaques russes dans l'est et le nord-est de l'Ukraine, où Moscou a revendiqué des avancées constantes ces dernières semaines, selon un nouveau bilan annoncé lundi les autorités ukrainiennes.

Deux personnes dont un garçon de 12 ans sont mortes et une autre a été blessée à la suite des bombardements russes du village de Mykhaïlivka, dans la région de Donetsk, a déclaré le gouverneur régional Vadym Filachkine sur Telegram.

L'aviation russe a largué deux bombes à 90 minutes d'intervalle qui ont endommagé plusieurs maisons dans cette localité, a-t-il précisé. Dans la nuit de dimanche à mardi, une personne a par ailleurs été tuée et deux autres ont été blessées dans une frappe russe sur la région voisine de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, où l'armée russe s'est récemment emparée de plusieurs villages, a dit le gouverneur de ce territoire Oleg Synegoubov.

L'attaque a touché un site de loisirs à Slobojanské, une localité au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville ukrainienne et la capitale de la région éponyme, selon le gouverneur. "Des maisons ont été endommagées. Un homme est mort. Un autre homme et une femme ont été blessés", a souligné Synegubov.

Limitrophe de la Russie, la région de Kharkiv est quasi-quotidiennement visée par les forces russes qui ont déclenché le 10 mai une nouvelle offensive terrestre dans ce secteur.