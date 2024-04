L'armée américaine a annoncé avoir transféré le 4 avril à l'Ukraine des armes et munitions de petit calibre initialement envoyées par l'Iran aux rebelles Houthis du Yémen mais saisies par Washington et ses alliés.

Cet envoi à Kiev, qui manque de munitions dans sa guerre face à la Russie, inclut plus de 5 000 fusils d'assaut AK-47, des mitraillettes, des fusils de précisions, des lance-grenades et plus de 500.000 cartouches de fusil, a précisé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans un communiqué sur X (ex-Twitter).