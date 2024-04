DIRECT : Zelensky promulgue la loi controversée sur la mobilisation militaire

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit d'accord avec le président chinois Xi Jinping pour soutenir la Conférence sur la paix en Ukraine, que la Suisse compte organiser les 15 et 16 juin.

"La Chine et l'Allemagne veulent se concerter de manière intensive et positive sur la promotion de l'organisation d'une conférence de haut niveau en Suisse et de futures conférences internationales sur la paix", a dit Olaf Scholz sur X.