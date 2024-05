DIRECT - Zelensky salue "un pas en avant" après le feu vert américain aux frappes en Russie

Le projet d'une coalition européenne d'instructeurs militaires pour former les troupes ukrainiennes en Ukraine, souhaité par la France, est discuté entre Européens mais apparaît loin d'être finalisé. De nombreux pays s'interrogent sur ses conséquences vis-à-vis de Moscou.

"Il n'y a pas d'initiative formelle à ce stade. Des réflexions préliminaires sont en cours", déclare à l'AFP une source gouvernementale, alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité qu'Emmanuel Macron l'annonce la semaine prochaine à l'occasion d'une visite en France de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

À l'Elysée comme au ministère des Armées, on rappelle que la formation sur le sol ukrainien fait partie des chantiers discutés depuis une conférence sur le soutien à l'Ukraine fin février à Paris.

L'objectif est de gagner en efficacité et de former directement sur le sol ukrainien au déminage ou à la maintenance des équipements militaires envoyés à Kiev, fait valoir une source diplomatique. Une telle réorganisation permettrait "d'intégrer les retours d'expérience plus vite, de former plus de monde, donc d'améliorer la qualité et la quantité", souligne Elie Tenenbaum, de l'Institut français des Relations Internationales (IFRI). C'est aussi une manière de signaler à Moscou "qu'on est prêt à prendre davantage de risques, c'est un engagement pour durer".

Officiellement, "cette piste continue de faire l'objet de travaux" et rien n'est finalisé, a répété le ministre français des Armées Sébastien Lecornu à l'antenne de la radio France Info.

Tweet URL

Lundi, Kiev a jeté un pavé dans la marre en annonçant que des instructeurs français se rendraient "prochainement" en Ukraine pour former les troupes ukrainiennes. Avant de rétropédaler et d'indiquer être toujours "en discussions avec la France et d'autres pays sur cette question".

"J'aurai l'occasion, lorsque le président Zelensky se rendra en France à l'occasion du D-Day la semaine prochaine, (...) de m'exprimer très précisément pour annoncer ce que nous allons faire", avait réagi mardi Emmanuel Macron depuis l'Allemagne. "Mais je ne ferai pas de commentaire sur ce qui a été des communications non coordonnées et malheureuses", avait-il ajouté.