DIRECT - Zelensky à Tirana insiste sur la livraison d'urgence d'armes et de munitions à son pays

Un "désastre" : l'influent magazine allemand Der Spiegel dénonce le comportement "égocentrique" des deux dirigeants, qui se présentent volontiers "comme des moteurs de l'Europe" alors qu'ils sont en train de lui nuire par pure "vanité".

Les relations entre l'austère chancelier de centre gauche et le chef de l'État français, qui évoluent cahin-caha depuis le début, semblent avoir atteint un point bas.

Les différends les plus flagrants portent actuellement sur la forme d'aide à apporter à l'Ukraine face au rouleau compresseur russe. La conférence de soutien à Kiev organisée par Paris avant-hier aurait pu être une bonne occasion pour les Européens d'afficher leur unité.

Au lieu de cela, "de nouvelles attaques entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz jettent une ombre sur l'état de la coopération européenne, deux ans après l'attaque de la Russie", déplore le magazine allemand Wirtschaftswoche.

Capture d'écran de la une de Wirtschafstwoche de cette semaine.

Emmanuel Macron a répondu à Olaf Scholz, qui venait de refuser de livrer les missiles longues portée Taurus que réclame le président Volodymyr Zelensky, en évoquant la proposition de livrer 5000 casques à l'Ukraine au tout début du conflit : "Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient: nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Aujourd'hui ils disent : il faut faire plus vite et plus fort".

"Cela n'est pas dramatique", tente de minimiser le porte-parole du chancelier, Steffen Hebestreit. Emmanuel Macron "a marqué sa position, pour laquelle il y a peu de soutien international (...) tandis que l'Allemagne appartient à un grand groupe qui voit les choses différemment", parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie, a-t-il néanmoins ajouté.

Mais ces rivalités sont "profondément regrettables" et profitent au président russe Vladimir Poutine, prévient l'ancien ambassadeur allemand Wolfgang Ischinger sur la chaîne de Welt TV. "Où pensez-vous que les bouchons de champagne vont sauter? Pas à Washington, ni en Italie, mais à Moscou", estime l'ancien directeur de la Conférence sur la sécurité de Munich.

"L'arme la plus puissante de Poutine est la dispute en Europe", abonde le magazine allemand Wirtschaftswoche.

Le fait que le chancelier "par son incapacité à communiquer, fasse maintenant toussoter le moteur franco-allemand est extrêmement dangereux pour l'Europe", indique à l'AFP Thorsten Frei, député de l'opposition conservatrice.

Au-delà, la France et l'Allemagne ont plusieurs divergences de fond, qui "affaiblissent la capacité européenne à soulever le défis de sa sécurité", juge Rym Momtaz, de l'International Institute for Strategic Studies. "La différence avec Scholz, c'est qu'il n'a pas l'arme nucléaire et pas la même armée que nous", dit un conseiller de l'exécutif français, et "fermer une porte c'est stratégiquement offrir un point à Poutine".