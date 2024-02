DIRECT : Zelensky veut de négociation pour débloquer la frontière avec la Pologne

Les citoyens européens sont pessimistes sur les chances de l'Ukraine de gagner la guerre face à la Russie, et envisagent comme issue la plus probable un règlement négocié entre les deux pays, selon un sondage dans douze pays de l'UE.

D'après cette enquête menée en janvier pour le groupe de réflexion Conseil européen pour les relations internationales (ECFR), seules 10% des personnes interrogées prévoient une victoire de l'Ukraine sur le terrain.

Quelque 20% anticipent celle de la Russie, tandis que 37% estiment que la guerre se finira par une forme de "compromis" entre les deux pays.

Les plus optimistes sur les chances de victoire de l'Ukraine sont la Pologne, la Suède et le Portugal, les plus pessimistes étant la Grèce, la Hongrie et l'Italie.