Donald Trump multiplie les entretiens sur l'Ukraine

Des alertes aériennes sont déclenchées dans presque toute l'Ukraine en raison du décollage d'un grand nombre de bombardiers russes. Une série de frappes ont fait au moins six morts dans la nuit dans le sud du pays.

"Attention! Danger de missiles dans toute l'Ukraine! Décollage de MiG-31K", a écrit l'armée de l'air ukrainienne dans un message sur Telegram. Elle a également annoncé que huit bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95 se dirigeaient vers l'Ukraine.

Les Tu-95 sont des bombardiers à long rayon d'action développés sous l'Union soviétique et pouvant emporter des missiles de croisière. Le MiG-31 est un avion d'interception et d'attaque, souvent utilisé pour accompagner les bombardiers stratégiques.

Dans le courant de la nuit, au moins six personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans des attaques russes à Mykolaïv et Zaporijjia, dans le sud du pays, selon les autorités locales.