La Chine s'est dite "contente de voir" Washington et Moscou "renforcer leur communication", après que le président américain Donald Trump a déclaré vouloir rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour des pourparlers de paix sur l'Ukraine.

"La Russie et les États-Unis sont deux pays importants et influents. La Chine est contente de voir que la Russie et les États-Unis renforcent leur communication et leur dialogue sur une série de questions internationales", a indiqué lors d'un point presse Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.