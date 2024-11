Les bureaux de vote ont fermé à 19H00 locales (00H00 GMT) dans l'Etat-clé de Géorgie et cinq autres, et fermeront ensuite progressivement d'est en ouest. Le nom du vainqueur ne sera peut-être pas connu dans la nuit de mardi à mercredi, la course entre les deux candidats s’annonçant comme l'une des plus serrées de l'histoire moderne des Etats-Unis.