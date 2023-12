Élections en RDC : la Céni reconnaît des difficultés et prolonge l'ouverture de bureaux de vote

Les premiers rapports des missions d'observations électorales sont en train de tomber. La mission des églises catholique et protestante, CENCO-ECC a envoyé quelques 25 000 observateurs sur le terrain. On compte 75 000 bureaux de vote. Et la mission confirme l’ampleur des retards et des dysfonctionnements. Selon la mission, à 9H40, heure locale, un tiers des bureaux de vote n'étaient pas ouvert. Un peu plus de 45% des machines à voter connaissaient des problèmes.

