Des proches et des ONG ont réitéré leur appel pour que justice soit rendue au journaliste vidéo de l'agence Reuters, Issam Abdallah, tué il y a un an au Liban par une frappe israélienne qui a également blessé deux journalistes de l'AFP.

"Un an après la mort du vidéojournaliste Issam Abdallah, l'impunité israélienne perdure" Legal Agenda, ONG juridique libanaise



Le 13 octobre 2023, sept reporters couvraient dans le sud du Liban les premiers affrontements transfrontaliers commencés le 8 octobre entre l'armée israélienne et le mouvement pro-iranien Hezbollah.

Issam Abdallah a été tué lors d'une frappe qui a aussi blessé les six autres reporters : deux de Reuters, deux de la chaîne qatarie Al Jazeera et deux de l'Agence France-Presse (AFP), en l'occurrence la photographe Christina Assi, qui a dû subir une amputation de la jambe droite, et Dylan Collins.



Des enquêtes indépendantes menées par l'AFP, HRW et Amnesty International ont conclu à l'utilisation d'un obus de char de 120 mm d'origine israélienne. En mars, une analyse menée pour Reuters par le laboratoire de l'Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée avait conclu que le char israélien, dont deux tirs d'obus ont tué Issam Abdallah, avait probablement ouvert le feu dans un deuxième temps sur le groupe avec une mitrailleuse lourde.