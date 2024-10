Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas accuse Israël de vouloir "vider" la bande de Gaza de sa population après plus d'un an de guerre contre le Hamas, qualifiée de "plus grande catastrophe" depuis la Nakba de 1948. "Cela fait plus d'un an que les Palestiniens subissent la plus grande catastrophe depuis la Nakba de 1948, la guerre israélienne dans laquelle sont commis des crimes de génocide et de nettoyage ethnique", affirme-t-il au sommet des Brics à Kazan (Russie), accusant l'armée israélienne de vouloir "vider" la bande de Gaza, "particulièrement maintenant dans le nord" du territoire, cible d'une offensive militaire.