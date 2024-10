En Moldavie, courte victoire du "oui" au référendum sur l'UE dans l'ombre de Moscou

Les Moldaves approuvent de justesse dimanche le principe d'une adhésion à l'UE, mais le résultat extrêmement serré sonne comme un camouflet pour la présidente pro-européenne Maia Sandu qui a répliqué en fustigeant des ingérences étrangères. Le Kremlin a aussitôt exigé des "preuves" concernant ces "graves accusations", tout en dénonçant des "anomalies" dans le comptage des voix du référendum.

Parallèlement, la candidate de 52 ans est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle mais se prépare à un second tour difficile. Après une longue course en tête du "non", le "oui" a finalement pris le dessus lundi matin (50,28%), à quelques milliers de voix près, grâce au vote de la diaspora, après dépouillement de près de 99% des bulletins. Dans sa première réaction officielle en pleine nuit, la cheffe d'Etat a dénoncé "une attaque sans précédent contre la démocratie" et promis de "ne pas plier".