Les deux hommes ne se sont plus parlé sur le sol russe depuis avril 2022. A l'époque, deux mois après le déclenchement de l'assaut sur l'Ukraine par les troupes de Moscou, le président russe avait affirmé à Antonio Guterres croire en une issue "positive" de pourparlers. Depuis, Moscou et Kiev ont cessé toute négociation officielle et leurs positions semblent en l'état irréconciliables. Les combats font rage et la perspective de négociations reste très hypothétique.

Les troupes russes gagnent du terrain et le Kremlin s'est félicité mercredi d'"une dynamique positive sur le front". Annoncée par le Kremlin, la rencontre doit se tenir dans la soirée, après ce sommet des Brics, un groupement qui réunit neuf pays pesant pour près de la moitié de la population mondiale et près du tiers du PIB de la planète.