Direct commencé à 9H00 TU

Direct Éviter une escalade militaire à tout prix

La communauté internationale est engagée dans une course contre la montre pour éviter une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre. Les États-Unis assurent travailler "jour et nuit" pour empêcher un embrasement régional. Face aux bombardements quasi quotidiens, de nombreux pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Les horaires sont indiqués en temps universel.