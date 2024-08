Itamar Ben Gvir, ministre israélien d'extrême droite, a provoqué une nouvelle polémique en remettant en question le bien-fondé du statu quo sur l'esplanade des Mosquées de Jérusalem.

Depuis son entrée au gouvernement en décembre 2022, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, s'est rendu au moins six fois sur ce lieu saint disputé situé dans le secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Autant de visites dénoncées comme des provocations et des atteintes au statu quo par les Palestiniens et nombre de capitales étrangères.

"Si je pouvais faire tout ce que je voulais, je mettrais un drapeau israélien sur le site", a-t-il déclaré hier dans un entretien accordé à la radio militaire israélienne Galeï Tsahal. Quant à y édifier une synagogue s'il le pouvait ? Pressé par le journaliste à plusieurs reprises de répondre à cette question, Itamar Ben Gvir a fini par assurer : "Oui."

Les Lieux saints sont la ligne rouge dont nous n'autoriserons pas le franchissement. Porte-parole de la présidence de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina.

Le Hamas a qualifié de "dangereux" les propos d'Itamar Ben Gvir et appelé les "nations arabes et islamiques à prendre leurs responsabilités pour protéger les Lieux saints".

La diplomatie saoudienne a fait part de "son rejet catégorique de ces déclarations extrémistes et incendiaires" et souligné "la nécessite de respecter le statut historique et juridique" de la mosquée al-Aqsa de l'esplanade des Mosquées.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a pour sa part dénoncé une "provocation" envers les musulmans du monde entier.

"La Jordanie prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux attaques contre les Lieux saints", a réagi son ministère des Affaires étrangères, qui "prépare les dossiers juridiques nécessaires pour intenter une action devant les tribunaux internationaux" à ce sujet.