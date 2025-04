Le Kremlin a publié une vidéo de l'échange entre Vladimir Poutine et Alexandre Troufanov, un citoyen russo-israélien de 29 ans qui a passé "498 jours" aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, jusqu'à sa libération le 15 février.

"Le fait que vous ayez pu être libérés est dû au fait que la Russie entretient des relations stables et de long terme avec le peuple palestinien, ses représentants et diverses organisations", a salué M. Poutine face à M. Troufanov, sa fiancée et sa mère, lors d'un échange au Kremlin.

Alexandre Troufanov, sa fiancée Sapir Cohen, sa mère Elena Troufanova et sa grand-mère Irina Tatti (selon leurs noms russes) avaient été enlevés le 7 octobre 2023 dans l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, au cours de laquelle le père d'Alexandre, Vitali, avait, lui, été tué, selon l'agence russe Ria Novosti. Les trois femmes avaient ensuite pu être libérées fin novembre 2023.

Vladimir Poutine a dit mercredi soir "sa gratitude" envers "la direction et à l'aile politique du Hamas" pour avoir permis la libération d'Alexandre Troufanov, un "acte humanitaire".