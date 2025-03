Le Premier ministre polonais Donald Tusk a estimé, samedi, que la politique d'apaisement à l'égard des Russes, qu'il a qualifiés de "barbares", ne menait qu'à "plus de bombes" et "de victimes" en Ukraine.

"C'est ce qui arrive quand on apaise les barbares. Plus de bombes, plus d'agressions, plus de victimes. Une autre nuit tragique en Ukraine", a déclaré Donald Tusk sur X.