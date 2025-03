Le cessez-le-feu de 30 jours entre la Russie et l'Ukraine, sur lequel se sont accordés les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine mais qui reste à être accepté par Kiev, engloberait l'énergie et "l'infrastructure en général", a déclaré mardi l'émissaire américain Steve Witkoff.

Interrogé spécifiquement sur la chaîne Fox News pour savoir si le cessez-le-feu concernait que l'énergie ou était plus large, M. Witkoff a répondu : "Non, cela concerne l'énergie et l'infrastructure en général."