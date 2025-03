Le Premier ministre François Bayrou et le ministre des Armées Sébastien Lecornu reçoivent aujourd'hui en début d'après-midi, à huis clos, les responsables parlementaires, pour les informer des aspects les plus sensibles du dossier ukrainien et ses conséquences sur la défense nationale.

La réunion à 14h30 au ministère des Armées constitue un "exercice de sensibilisation sur des sujets opérationnels pour les représentants parlementaires", explique-t-on dans l'entourage de Sébastien Lecornu. La liste des participants n'a pas été dévoilée mais les présidents de groupes à l'Assemblée, au Sénat et au Parlement européen ont été conviés.