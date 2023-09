Gabon - Albert Ondo Ossa, le candidat de l'opposition, appelle à une concertation ce dimanche

Alors que le général Brice Oligui Nguema doit prendre ses fonctions de président de la transition lundi 4 septembre, Albert Ondo Ossa, le candidat du groupe d'opposition Alternance 2023, a lancé un appel à toutes les formations politiques du pays.

Il revendique la victoire à l'élection présidentielle du 26 août et souhaite organiser une concertation ce dimanche 3 septembre. "On ne peut pas passer par pertes et profits les résultats du processus électoral" estime l'un des cadres d'Alternance 2023, interrogé par RFI. "Il y a un vainqueur. Il n'y a pas de raison de créer un vide juridique".

« Nous prenons acte du rôle qu'ils (les militaires, ndlr) ont joué pour empêcher le désordre, mais nous ne sommes pas là pour légitimer ce coup d'État. Il ne faudrait pas passer d'une dictature civile à une dictature militaire » assène-t-il.