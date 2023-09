Gabon : le général Brice Oligui Nguema promet des institutions "plus démocratiques" mais sans "précipitation"

Le général Brice Oligui Nguema a promis des institutions "plus démocratiques" et respectueuses des "droits humains", mais sans "précipitation" lors de rencontres organisées vendredi avec le corps diplomatique et les organisations internationales.

Les pays occidentaux et africains qui avaient condamné le coup d'Etat mais que le général avait convié à ces rencontres n'ont pas dépêché leurs ambassadeurs mais des diplomates de rang inférieur.

Brice Oligui Nguema a également ciblé "la corruption" de l'ancien pouvoir d'Ali Bongo, dont la famille dirigeait le pays depuis plus de 55 ans.