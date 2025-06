Les Etats-Unis, déterminés à protéger leur allié israélien, ont essuyé mercredi la colère des autres membres du Conseil de sécurité après leur nouveau véto bloquant un appel à un cessez-le-feu immédiat et l'accès humanitaire à Gaza.

Ce véto "envoie le message extrêmement dangereux que les vies de deux millions de Palestiniens (...) ne comptent pas", a fustigé l'ambassadeur pakistanais Asim Iftikhar Ahmad, y voyant un "feu vert pour l'annihilation" des Palestiniens de Gaza et une "tache morale sur la conscience" du Conseil.

"Le silence ne peut pas défendre les morts, ne peut pas tenir la main des mourants, ne peut pas affronter les rouages de l'injustice", a ajouté son homologue algérien Amar Bendjama.

"Alors que l'humanité est mise à l'épreuve en direct depuis Gaza, ce projet de résolution est né de notre sens commun des responsabilités. Responsabilité envers les civils de Gaza" et les otages, "responsabilité devant l'Histoire", a insisté de son côté l'ambassadeur slovène Samuel Zbogar. "Assez c'est assez, c'est assez!", a-t-il lancé.

Tandis que la France et le Royaume-Uni ont exprimé leur "regret" du résultat du vote, l'ambassadeur chinois Fu Cong a directement mis en cause les Etats-Unis, les appelant à "adopter une attitude juste et responsable".

Silencieux sur ce dossier depuis un an, le Conseil peine à parler d'une seule voix depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, bloqué plusieurs fois par des vétos américains, mais aussi russes et chinois.