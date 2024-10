La mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul) alerte sur "les vastes destructions" de villes et villages dans le sud du pays, où Israël et le mouvement islamiste Hezbollah sont en guerre ouverte. "L'escalade le long de la Ligne Bleue" entre le Liban et Israël "provoque de vastes destructions de villes et de villages dans le sud du Liban, tandis que des roquettes continuent d'être lancées en direction d'Israël, y compris sur des zones civiles", a déclaré le porte-parole de la Finul, Andrea Tenenti, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. "La dévastation et les destructions de nombreux villages le long de la Ligne Bleue et même au-delà sont choquantes", a-t-il témoigné.

Après un an d'échanges de tirs frontaliers, Israël et le mouvement islamiste Hezbollah sont désormais en guerre ouverte au Liban où Israël a lancé le 30 septembre une offensive au sol dans le sud.

S'exprimant en liaison vidéo depuis Beyrouth, Tenenti a souligné le "rôle plus important que jamais" de la Finul, appelant à une baisse des tensions après les attaques israéliennes "délibérées". "Il est important que le drapeau des Nations unies continue de flotter là-bas", a-t-il ajouté. "Nous devons être présents. Nous devons essayer de ramener la stabilité et la paix dans cette région".

La semaine dernière, la Finul - au sein de laquelle 10.000 Casques bleus sont déployés - a accusé les troupes israéliennes de tirer "de façon répétée" et "délibérée" sur ses positions.

"Nous avons été très clairs, il s'agit d'attaques délibérées contre la mission. Les parties ont l'obligation de protéger les soldats de la paix. Ce n'est pas seulement une violation de la résolution 1701, c'est aussi une violation du droit humanitaire international", a déclaré Tenenti.