Benjamin Netanyahu a évoqué une "stratégie commune" avec Donald Trump pour l'avenir de Gaza et a de nouveau salué sa proposition de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en déplacer ses quelque 2,4 millions d'habitants vers l'Egypte et la Jordanie. Un projet rejeté par ces deux pays et plusieurs autres Etats du monde. "Nous nous efforcerons de faire en sorte que cette vision devienne réalité", a dit Benjamin Netanyahu malgré le tollé international.



Israël a occupé la bande de Gaza de 1967 à 2005 avant de la soumettre à un blocus total après que le Hamas y a pris le pouvoir. Il continue d'occuper depuis 1967 le territoire palestinien de Cisjordanie et Jérusalem-Est.