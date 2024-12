Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, évoque la possibilité d'un accord pour la libération des otages détenus dans la bande de Gaza "maintenant", dans un message filmé diffusé par son bureau.

"Nous avons peut-être une opportunité maintenant d'un accord sur les otages (...) j’espère que nous pourrons y arriver et le plus tôt possible", affirme Gideon Sa'ar, en marge d'une rencontre à Malte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).