Un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, publié vendredi, affirme que les femmes et les enfants ont représenté "près de 70%" des morts dans la bande de Gaza sur la période entre novembre 2023 et avril 2024. "Le rapport montre que les civils de Gaza ont été les plus touchés par les attaques, notamment lors du siège total" du petit territoire par les forces israéliennes, a souligné l'ONU, en détaillant un large éventail de violations du droit international.

Des Palestiniens se rassemblent sur le site d'une frappe israélienne dans la cour de l'hôpital Al-Aqsa où des personnes déplacées vivent dans des tentes, à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le samedi 9 novembre 2024. © AP Photo/Abdel Kareem Hana



L'armée israélienne a réagi en disant être "engagée à respecter les obligations légales internationales et à opérer dans le cadre des lois du conflit armé" et a assuré s'efforcer de "minimiser les dommages aux non-combattants avant les attaques, en particulier les femmes et les enfants". "Chaque action militaire est menée conformément aux principes de différenciation et de proportionnalité, et est précédée d'une évaluation minutieuse du risque de dommages civils", a-t-elle affirmé.