Trois pilotes de l'armée de l'air ukrainienne, dont un officier décoré, ont été tués vendredi dans une collision entre deux appareils ukrainiens, annoncent les autorités du pays. L'accident a eu lieu dans la région de Jytomyr, dans le nord de l'Ukraine, et a impliqué deux avions d'entraînement au combat L-39, a-t-elle ajouté, précisant qu'une enquête était en cours.

"Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. C'est une perte douloureuse et irréparable pour nous tous", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne, qualifiant le crash de "terrible".

Un porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ignat, a indiqué que l'un des pilotes tués - Andrii Pilshchykov, connu sous le surnom de "Juice" - était un jeune officier doté "de super connaissances et d'un super talent". "Andrii Pilshchykov a voué sa courte mais très brillante vie à l'aviation de combat, il rêvait de voir des F-16 dans le ciel ukrainien", a-t-il déclaré, dans un hommage publié sur les réseaux sociaux. "Tu étais plus qu'un ami. Repose en paix, tu as tant fait pour nous", a-t-il ajouté.

Cet accident représente un revers important pour Kiev, qui chercher à obtenir des avions américains F-16 pour renforcer sa flotte, qui date de l'époque soviétique, et faire progresser sa contre-offensive contre l'armée russe.