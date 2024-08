Deux journalistes ont été blessés et un troisième a disparu sous les décombres après une frappe russe contre un hôtel de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, dans la nuit de samedi à dimanche, annoncent les autorités régionales.

"Un hôtel a été pris pour cible dans la ville. Deux personnes sont actuellement blessées et une personne se trouve sous les décombres", écrit sur Telegram le chef de la région de Donetsk, Vadym Filachkine.

"Les trois victimes sont des journalistes, citoyens d'Ukraine, des Etats-Unis et du Royaume-Uni", ajoute-t-il, sans préciser lesquels sont les blessés ni lequel est le disparu.

L'attaque, qui a endommagé l'hôtel et un bâtiment voisin, a eu lieu "au milieu de la nuit", poursuit Vadym Filachkine. "La police et les secouristes travaillent sur les lieux. Les décombres sont en train d'être déblayés et les opérations de sauvetage sont en cours", ajoute-t-il.

Dernière grande ville du Donbass sous contrôle ukrainien, Kramatorsk est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ligne de front.