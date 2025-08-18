Dans un nouveau tweet, le président ukrainien a affiché son enthousiasme après sa réunion avec l'émissaire américain Keith Kellogg, précédent celle avec le président Donald Trump prévue à 19H00 GMT. "Il s'agit de la première réunion de ce type, et elle est très sérieuse. (....), s'est-il exprimé. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, et le président Trump dispose de cette force. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la paix soit possible."

Tweet URL

Pendant la réunion, il a insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties de sécurité occidentales avant sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.

"J'espère qu'on aura le temps de parler de l'architecture concernant les garanties de sécurité. C'est vraiment le plus important", a-t-il ajouté.



