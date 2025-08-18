Le président américain a annoncé sur ses réseaux sociaux un "grand jour" à la Maison Blanche. "Je n'ai jamais reçu autant de leaders européens à la fois. C'est un honneur de les accueillir."
À quelques heures de sa rencontre à Washington avec Donald Trump ce lundi 18 août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte le président américain à instaurer "la paix par la force." Donald Trump veut pousser Kiev à des concessions territoriales. Les horaires sont indiquées en TU.
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à l'issue de discussions avec les dirigeants européens et américains à Berlin, en Allemagne, le mercredi 13 août 2025.
Les 27 dirigeants de l'UE tiendront mardi une visioconférence "afin de faire le point" sur les réunions organisées à la Maison Blanche et consacrées à l'Ukraine, a annoncé le président du Conseil européen, Antonio Costa.
"Avec les Etats-Unis, l'Union européenne continuera d'oeuvrer en faveur d'une paix durable, qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité", a affirmé sur le réseau social X le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE.
Dans un nouveau tweet, le président ukrainien a affiché son enthousiasme après sa réunion avec l'émissaire américain Keith Kellogg, précédent celle avec le président Donald Trump prévue à 19H00 GMT. "Il s'agit de la première réunion de ce type, et elle est très sérieuse. (....), s'est-il exprimé. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, et le président Trump dispose de cette force. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la paix soit possible."
Pendant la réunion, il a insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties de sécurité occidentales avant sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.
"J'espère qu'on aura le temps de parler de l'architecture concernant les garanties de sécurité. C'est vraiment le plus important", a-t-il ajouté.
Volodymyr Zelensky pourrait se voir présenter un accord que Donald Trump aurait négocié avec Poutine lors du sommet en Alaska. Cet accord, qualifié de raisonnable par Trump, nécessiterait la signature de l'Ukraine. Cependant, certains observateurs craignent qu'il ne s'agisse d'un "cadeau empoisonné", compromettant potentiellement la souveraineté ukrainienne.
Steve Witkoff a assuré que Moscou avait fait "certaines concessions" territoriales concernant "cinq régions" ukrainiennes, citant uniquement "une importante discussion sur Donetsk", région qui constitue la priorité militaire du Kremlin.
Donald Trump a également prévenu l'Ukraine sur la question de la Crimée annexée par Moscou en 2014: "pas question" pour Kiev d’en récupérer le contrôle, a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social, où il ne cesse de mettre la pression sur Volodymyr Zelensky pour renoncer à certaines de ses exigences.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé sur ses réseaux sociaux, selon lui, l'une des dernières "frappes" de la Russie. "C'était une frappe russe absolument démonstrative et cynique, commente le président ukrainien. Ils savent qu'il y a une réunion pour mettre fin à la guerre à Washington aujourd'hui."
Avant d'ajouter : "Poutine commettra des meurtres pour maintenir la pression sur l'Ukraine et l'Europe, ainsi que pour humilier les efforts diplomatiques. (...) C'est pourquoi la Russie ne doit pas être récompensée pour sa participation à cette guerre. La guerre doit prendre fin. Et c'est Moscou qui doit entendre le mot « Stop »."
Après le sommet Trump-Poutine en Alaska (États-Unis) qui n'a débouché sur aucune annonce concrète, les dirigeants européens font bloc autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils l'accompagneront à la Maison Blanche.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb et le chef de l'Otan Mark Rutte ont confirmé leur présence.
La rencontre de Washington autour du président américain Donald Trump sera une première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022.