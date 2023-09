Guerre en Ukraine : en un an, un demi-million de Russes ont rejoint l'armée (Poutine)

Depuis septembre 2022 et la mobilisation ordonnée par le président russe, ce sont plus d'un demi-million de Russes qui ont rejoint les forces russes pour combattre en Ukraine, chose dont le maître du Kremlin s'est félicité, saluant le patriotisme du peuple.

Ils "y vont en étant conscient qu'au final ils se retrouveront au front", a-t-il dit, "les moujiks (paysans traditionnels russes, ndlr), consciemment et volontairement, partent défendre les intérêts de la patrie".

Vladimir Poutine n'a cependant pas dit, malgré une question en ce sens du modérateur, si une nouvelle mobilisation de réservistes était envisagée.