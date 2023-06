Guerre en Ukraine : Kiev affirme progresser lentement à l'Est

La Hongrie rejette les plans de la Commission européenne d'accorder plus d'argent à l'Ukraine, a déclaré vendredi le Premier ministre Viktor Orbán à la radio hongroise.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán AP Photo/Vadim Ghirda

"Une chose est claire, nous les Hongrois... ne donnerons pas plus d'argent à l'Ukraine tant qu'ils n'auront pas dit où sont allés les 70 milliards d'euros des fonds d'aide précédents", a déclaré Viktor Orbán. "Et nous trouvons tout à fait ridicule et absurde de débloquer encore plus d'argent pour financer les frais de service d'un prêt dont nous n'avons toujours pas reçu les fonds que nous sommes en droit d'obtenir."

Le Premier ministre hongrois s'exprimait en marge du sommet de l'UE à Bruxelles. Budapest - avec Varsovie - n'a pas reçu sa part du fonds de relance de européen à cause de son différend avec les institutions européennes sur l'état de droit.