Une centaine de journaux médicaux à travers le monde, dont les plus prestigieux, ont lancé jeudi un rare appel commun à agir de manière urgente pour éliminer les armes nucléaires, jugeant la menace d'une catastrophe nucléaire "importante et grandissante".

Cet appel intervient après des menaces à peine voilées du président russe Vladimir Poutine sur un possible usage d'armes nucléaires en Ukraine, notamment.

"Le danger est important et grandissant", co-écrivent dans un éditorial les rédacteurs en chef de onze revues médicales de premier plan, dont le BMJ, le Lancet, le JAMA et le New England Journal of Medicine. "Les États dotés d'armes nucléaires doivent éliminer leurs arsenaux nucléaires avant que ces derniers ne nous éliminent", souligne l'éditorial.