Dans son bulletin quotidien publié ce dimanche 27 août sur la guerre en Ukraine, le ministère britannique de la Défense fait état de tensions entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire. Selon les indications fournies par Londres, "des escarmouches ont eu lieu entre les forces maritimes et aériennes autour de plates-formes gazières et pétrolières d'importance stratégique entre la Crimée et Odessa".

Comme le rappelle le ministère britannique de la Défense, depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022, l’Ukraine a frappé plusieurs plates-formes sous contrôle russe situées dans la mer Noire. La Russie et l’Ukraine les occupent également périodiquement avec des troupes.