Samedi, le chef d’État ukrainien et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson se sont rencontré à Stockholm. Ils ont pu échanger au sujet de la préparation du 13e paquet d'aide militaire accordée par la Suède à l'Ukraine. Ce nouveau volet d'aide comprend notamment "une production conjointe de chars légers suédois CV90", a détaillé Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la production en Ukraine des premiers CV90 dès que possible", a-t-il ajouté. "Tout ce dont nous avons besoin actuellement, nous devons le localiser et le fabriquer. Et nous le ferons".

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Stockholm s’est montré aux cotés de Kiev face à la Russie. L’allié indéfectible de l’Ukraine souhaite, dans le même temps, adhérer à l'Otan.