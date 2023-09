Guerre en Ukraine : Kim Jong Un en "visite officielle" en Russie "dans les prochains jours", annonce le Kremlin

L'Union européenne a averti lundi la Russie qu'il y aurait des "conséquences" pour tous ceux impliqués dans l'organisation d'élections qu'elle a jugées illégales dans les territoires ukrainiens annexés par Moscou.

Moscou a revendiqué dimanche la victoire du parti du président russe Vladimir Poutine, "Russie Unie", dans ces territoires, situées dans l'est et le sud de l'Ukraine.

"Nous rejetons avec force les tentatives futiles de la Russie de légitimer ou de normaliser son contrôle militaire illégal et son annexion d'une partie du territoire ukrainien", a affirmé l'UE dans un communiqué.

"Le leadership politique de la Russie et tous ceux impliqués dans l'organisation (de ces élections) devront faire face aux conséquences de ces actes illégaux", ajoute le texte.