Guerre en Ukraine : "nous devons nous préparer à une longue guerre" selon l'OTAN

"La plupart de guerres durent plus longtemps que ce qui avait été prévu lorsqu'elles ont débuté", a souligné Jens Stoltenberg dans cette interview au groupe de média allemand Funke. "Par conséquent nous devons nous préparer à une longue guerre en Ukraine", a-t-il ajouté.

La guerre a débuté en février 2022, lorsque les forces armées russes ont envahi l'Ukraine. L'armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive pour repousser les forces russes dans le sud et l'est, mais cette opération n'a permis de reprendre qu'un nombre limité de localités.

"Nous souhaitons tous une paix rapide", a poursuivi Jens Stoltenberg.

Mais dans le même temps nous devons reconnaitre ceci : si le président Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens cessent le combat, leur pays n'existera plus. Si le président Vladimir Poutine et la Russie déposent les armes, nous aurons la paix.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan